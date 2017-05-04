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تامر أمين عن مبارك: «ربنا مد في عمره عشان نذله ولا يشوفنا بنتذل؟»

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تامر أمين عن مبارك: «ربنا مد في عمره عشان نذله ولا يشوفنا بنتذل؟» تامر أمين عن مبارك: «ربنا مد في عمره عشان نذله ولا يشوفنا بنتذل؟»

التحرير

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قال الإعلامي تامر أمين، إن «المصريين بقالهم 6 سنين بيحالوا ينسوا تاريخ 4 مايو، وذكرى ميلاد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكأننا من بنها، في حالة استهبال رسمي وكأنه ماتولدش أصلًا، وسبحان الله هو نفس الشعب ده اللي قعد 30 سنة يستنى اليوم ده عشان يحتفل».

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، «المصريين أصبحوا منتهى التطرف في الحب أو الكره، في ناس بعد 2011 كانوا عايزين يمسحوا تاريخ الراجل على مدار 30 عاما، افتكروا محمد نجيب اللي محدش افتكره ونسيوا مبارك.. مبارك كرهينه أو حبيناه أتولد في اليوم ده، الكره أو الحب لا يُغير من الأمر شيئًا».

تابع: «النهاردة يحفتل المواطن حسني مبارك بعيد ميلاده الـ89، ربنا يدي الناس كلها العمر والصحة، والكلام عبر مواقع التواصل دائر حول سؤال (هو ربنا مدّ في عمره عشان نذّله ولا عشان يشوفنا بنتذّل؟)».

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استكمل مهنئًا مبارك «كل سنة وأنت طيب يا أيها الرئيس الأسبق، كل سنة وأنت يا أيها المواطن، خدمت كثيرًا وفعلت إنجازات، وأسئت لها كثيرًا وارتكبت سلبيات».

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التحرير

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