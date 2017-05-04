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فيديو| مصطفى بكري لـ«رئيس الوزراء»: «البرلمان مش لعبة في إيدك»

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فيديو| مصطفى بكري لـ«رئيس الوزراء»: «البرلمان مش لعبة في إيدك» فيديو| مصطفى بكري لـ«رئيس الوزراء»: «البرلمان مش لعبة في إيدك»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عن ما وصفه بـ«صراع الوزراء حول صلاحياتهم في قانون الاستثمار»، إن «هذا الوطن ليس ملكًا للحكومة، ولا مجموعة من الوزراء، دي بلد الشعب المصري الذي ضحى من أجلها كثيرًا».

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامجه «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، « بتدخلنا من مأزق إلى مأزق، وزراء المجموعة الاقتصادية في خناقة مع بعض حول الصلاحيات، في صراع حقيقي وحرب علنًا وسرًا».

تابع مخاطبًا رئيس الوزراء «ألا تستطيع أن تجمع كل هؤلاء الوزراء على مائدة واحدة وتاخدوا قرار وتيجوا البرلمان متفقين؟ هل ده صعبة على حضرتك؟ البرلمان مش لعبة في إيدك ولا في إيد الآخرين، وكفاية محاولة فرض الوصاية على البرلمان».

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واستكمل «بقالنا أكثر من 3 سنين شغالين على قانون الاستثمار، هو مين مع مين ضد مين؟ مين بيدي التعليمات؟ يا سيادة رئيس الوزراء إيه الحكاية بالظبط؟ زي قانون الجمعيات الأهلية اللي طلعناه من شهور ومع ذلك القانون نايم في الدرج».

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التحرير

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