الزراعة: 29 مليونا و592 ألف جنيه حصيلة بيع أراض بسيناء

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الحصيلة النهائية لجلسات المزاد العلني، للأراضي المخصصة لأبناء سيناء، بمشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والذي عقد بالمتحف الزراعي، بلغت 29 مليون و 592 ألف جنيه، بعد بيع 39 قطعة بمساحة إجمالية 713 فدان.

وأشارت الوزارة في بيان لها مساء اليوم إلى أن جلسة اليوم أسفرت عن بيع 16 قطعة، بمساحة 289 فدان، بإجمالى مبلغ 12 مليون و 489 ألف جنيه، حيث تم بيع القطعة رقم 1، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ 849 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان حوالي 44 ألف و 700 جنيه، وبيعت القطعة رقم 4، والبالغ مساحتها 7 فدان، بإجمالى مبلغ 309 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها حوالي 44 ألف و 250 جنيه، كذلك القطعة رقم 7، والبالغ مساحتها 9 فدان، بيعت بمبلغ 409 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها بمبلغ 44 ألف و 250 جنيه، والقطعة رقم 10 ومساحتها 22 فدان، بمبلغ 992 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 45 ألف و 100 جنيه.

وأشار البيان إلى أنه قد تم بيع القطعة 13، والبالغ مساحتها 18 فدان، بمبلغ 799 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 44 ألف و 400 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 14، والبالغ مساحتها 22 فدان، بمبلغ 970 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 44 ألف و 100 جنيه، والقطعة رقم 15، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ 880 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 44 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 16، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ 900 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 45 ألف جنيه.

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وأوضحت الوزارة أنه تم بيع القطعة رقم 17، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالي مبلغ 892 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 44 ألف و 600 جنيه، كذلك القطعة رقم 18، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالى مبلغ 900 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 45 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 47، والتي تبلغ مساحة 13 فدان، بإجمالي مبلغ 578 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 44 ألف و 500 جنيه، والقطعة رقم 49، والتى تبلغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ 886 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 44 ألف و 300 جنيه، كذلك القطعة رقم 51 والبالغ مساحتها 22 فدان، بإجمالي مبلغ 990 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 45 ألف جنيه، والقطعة رقم 90 ومساحتها 19 فدان، بمبلغ 706 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 37 ألف و 200 جنيه، كذلك القطعة رقم 94 ومساحتها 18 فدان بمبلغ 684 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها 38 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 187، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالى مبلغ، 745 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 37 ألف و 250 جنيه.

ولفت البيان إلى انه قد تم الانتهاء من جلسات المزاد المخصصة لأبناء سيناء فقط، وسيتم استكمال المزاد العلني الأحد القادم لبيع باقي المساحة والبالغة 7500 فدان وسيكون المزاد فيها مفتوح لأبناء جميع المحافظات بما فيهم أبناء سيناء أيضاً، مشيراً الى ان ذلك يأتي ضمن توجهات وحرص الحكومة والقيادة السياسية في مصر، لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة في سيناء، وضمان الاستقرار لأبنائها، وتلبية مطالبهم، وازالة كافة معوقات التنمية الزراعية بها.

وكانت حصيلة الجلستين السابقتين للمزاد العلني على الأراضي المخصصة فقط لأبناء سيناء، أسفرت عن بيع 15 قطعة بمساحة 259 فدان، بمبلغ 10 مليون و 389 الف جنيه، 8 قطع بمساحة 165 فدان، بمبلغ 6 مليون و 714 الف جنيه.