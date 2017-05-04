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رئيس البرلمان منتقدًا قانون الاستثمار الجديد: «خرج عن فلسفته»

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رئيس البرلمان منتقدًا قانون الاستثمار الجديد: «خرج عن فلسفته» رئيس البرلمان منتقدًا قانون الاستثمار الجديد: «خرج عن فلسفته»

التحرير

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قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد، خرج عن فلسفته تمامًا، ولا يحقق الاستثمار، وإذا خرج بهذا الشكل سيلقى مصير القوانين السابقة.

وأضاف خلال الجلسة المنعقده حالياً والمخصصة لإعادة المداولة على المواد الخلافية فى حضور وزراء المالية والاستثمار، "هذا القانون لو تم ترتيبه سيحتل ترتيب بعد الـ50، وللأسف تم الوقوع في الروتين والتنازع بين الاختصاصات في مواده".

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وتابعرئيس البرلمان، موجها حديثه لوزراء المالية والاستثمار وشئون مجلس النواب: "أتمنى أن تتكلم بلغة واحدة".

وعلق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا:" المواد الخلافية، (11.12.31.42)، تم إعداد تقرير بشأنها فى نفس اليوم الذي نوقشت فيه، ولذلك لم تكن هناك فرصة من الوزراء المعنيين بالإطلاع عليها".

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التحرير

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