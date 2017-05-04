حوار| عضو اتحاد الكرة: لن نقاضي مرتضى.. «هو حد يعرف ياخد ضده إجراءات»

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مباراة الزمالك والمقاصة لن تعاد .. وهذه حقيقة تورط اتحاد الكرة في «المراهنات»

كوبر «مركز» في الوصول لمونديال روسيا.. ولا مشاكل معه

على مدار الأيام الماضية، يمر اتحاد الكرة بأزمات عديدة، ما بين حكم بحل مجلسه، وصدام مع رئيس نادي الزمالك، وصولًا إلى الشكاوى المتواصلة من "التحكيم".. التحرير التقت محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة "الجبلاية" الذي رد على ما سبق، تناول ملفات أخرى عديدة. وإلى نص الحوار:-

ما ردك على اتهامات المراهنات بمباريات الدوري المصري؟

تقدمنا بشكوى للنائب العام لإثبات صحة موقفنا، وأن الاتحاد لم يتورط في أي مراهنات، كما قدمنا بلاغ للإنتربول للقبض على كل من يعقد "مراهنات" على بطولة الدوري المصري.

هل اتخذ اتحاد الكرة إجراءات قانونية ضد مرتضي منصور ؟

بالطبع لا.. "هو ده ينفع يتاخد ضده أي قرارات أو إجراءات قانونية".

ماذا لو تم تنفيذ حكم حل مجلس الجبلاية؟

سنناقش الأمر، وإذا كان في مصلحة الكرة المصرية الاستقالة والرحيل، سنفعل.

هل ستترشح مرة أخرى في حالة إعادة انتخابات الجبلاية؟

نعم سأترشح للانتخابات مجددا.

ما أبرز المشاكل التي تواجه المجلس؟

المشكلة الأبرز هي القضية التي تخص حله؛ لأنها جاءت في توقيت صعب، بعدما بدأنا ترتيب الأوضاع داخل الاتحاد.

ما حقيقة إنشاء لجنة القيم؟

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كنا قد اتخذنا قرارًا بإنشاء اللجنة لكن لم ينفذ حتى الآن، لكن عقب انتهاء المهندس هاني أبو ريدة (رئيس الاتحاد) من انتخابات الفيفا، سنناقش سبل تنفيذها.

كيف سيساعد اتحاد الكرة "أبو ريدة" في انتخابات الفيفا؟

المجلس كله سيصاحب المهندس هاني في البحرين، وسيسانده ويدعمه في انتخابات المقعد الحر، وأن شاء الله سيفوز به.

ما رأيك في قانون الرياضة ؟

قانون الرياضة مميز جدا، خاصة أنه يعالج كل المشاكل التي تعاني منها الرياضة المصرية، وبالتحديد أزمة اتحاد الكرة والانتخابات.

ما صحة غضب كوبر من عدم توفير مباريات ودية ؟

جميع ما أثير الفترة الماضية عن غضب هيكتور كوبر (المدير الفني لمنتخب مصر) من مسؤولي الجبلاية غير صحيح، وأتمنى من وسائل الإعلام تحري الدقة في الأخبار التي تنشرها، والرجل لم يتحدث لوسائل الإعلام لأنه "مركز" مع المنتخب في مشواره نحو الوصول إلى روسيا 2018، كما أن المجلس يريد إسعاد المصريين، ونتطلع لعودة كأس إفريقيا إلى مصر عبر التتويج ببطولة 2019.

هل ستقام بطولة الدوري الموسم المقبل بنظام المجموعتين ؟

لن يحدث هذا الكلام إطلاقًا، حيث لم نناقش إقامة الدوري الموسم المقبل على نظام المجموعتين حتى الآن، رغم خطاب الفيفا بإنهاء المسابقات المحلية قبل 1 يونيو.

ما موقف المجلس من إصرار رئيس الزمالك على إعادة مباراة المقاصة ؟

نحن نتعامل باللوائح والقوانين، ولسنا في معركة، والاتحاد قال كلمته، والمباراة لن تعاد وفقًا للوائح، ونتمني من الزمالك عدم الانسحاب.. "الدروي مينفعش من غيره".

ما تعليقك على الانتقادات التي توجه للحكام.. وكيف تعالجون الأمر؟

الأخطاء التحكيمية موجودة في العالم كله، والجميع شاهد مباراة الريال والبايرن التي كان بها 3 أهداف غير صحيحة، ونحن نسعى لحل مشاكل التحكيم، كما أعددنا دورات تدريبية للحكام، وقسمنا مناطق الجمهورية لــ 8؛ لأجل تطوير مستوى التحكيم، إضافة لاعتماد حكم الفيديو، وكنت أرفضه، "لكن طالما في مصلحة اللعبة فليس لدي مانع".