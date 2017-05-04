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المعارضة السورية تدعو لإطلاق سراح جميع السجناء

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المعارضة السورية تدعو لإطلاق سراح جميع السجناء المعارضة السورية تدعو لإطلاق سراح جميع السجناء

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المتحدث باسم المعارضة أسامة أبو زيد

بيروت - (د ب أ):

دعا وفد المعارضة السورية في محادثات السلام الدائرة في كازاخستان، اليوم الخميس، إلى إطلاق سراح جميع السجناء في سوريا.

وذكر المتحدث باسم المعارضة، أسامة أبو زيد، في مؤتمر صحفي متلفز أن وفد المعارضة رفض احتمالية قيام إيران بأي دور في عملية السلام.

وقال أبو زيد للصحفيين إن سورية ينبغي أن تظل مصونة كدولة وأضاف: "نحن ضد تقسيم سورية".

وتابع أبو زيد "إن المعارضة تطالب أيضا بضمانات لوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".

كانت كل من روسيا وتركيا وإيران – القوى الثلاثة الرئيسية الضامنة لوقف إطلاق النار الهش على مستوى البلاد في سورية - وقعت اتفاق بإقامة مناطق لتخفيف التصعيد والتوتر في البلاد ، خلال محادثات في كازاخستان، اليوم الخميس.

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