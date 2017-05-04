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تعرف على رد فعل عمرو سعد بعد خبر زواج شقيقه من سمية الخشاب

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تعرف على رد فعل عمرو سعد بعد خبر زواج شقيقه من سمية الخشاب تعرف على رد فعل عمرو سعد بعد خبر زواج شقيقه من سمية الخشاب

علم "صدى البلد" أن الفنان عمرو سعد استقبل زواج سمية الخشاب بشقيقه أحمد سعد بصدمة كبيرة حيث عبر لعائلته عن رفضه لهذه الزيجة بسبب فرق السن الكبير بين سمية وأحمد بالإضافة إلى زيجاتها الكثيرة التي سبقت زواجه من أخيه .
 
وازداد غضب عمرو سعد بعد نشر بعض المواقع الإلكترونية مشاهد مثيرة جمعته بسمية خلال أحداث فيلم "حين ميسرة" حيث استعانت هذه المواقع بآراء شيوخ ورجال الدين للإجابة عن السؤال: "هل يجوز زواج أحمد سعد من سمية بعد هذه المشاهد". 
 
عمروسعد أكد للمقربين منه أن هذه الأخبار صدمته وأثارت غضبه حيث يرى أن هذه الزيجة جعلت بعض المواقع الإلكترونية تبحث عن الأخبار المثيرة عنه بدلًا من الحديث عن مشاريعه الفنية القادمة .
 
المصدر : صدى البلد

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