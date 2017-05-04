جمال عبد الرحيم: "عمومية الكرامة" ستظل في ذاكرة نقابة الصحفيين

كتبت- هاجر حسني:

قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن "يوم ٤ مايو ٢٠١٦، سيظل في ذاكرة النقابة عندما حضر ٥ آلاف صحفي إلى مقر نقابتهم رغم وجود تأمين"، مشيرًا إلى أنه كان رد فعل على اقتحام النقابة لأول مرة في تاريخها.

وأضاف عبد الرحيم في كلمة خلال إحياء ذكرى "عمومية الكرامة"، أن "الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ستظل تفخر بهذا اليوم، لأنه اليوم الذي انتصرت فيه النقابة، والقرارات التي تم اتخاذها في هذا اليوم من اعتذار رئيس الجمهورية وإقالة وزير الداخلية ستنفذ مهما طال الزمن" -بحسب قوله.

وتابع: "كان أولى بنقيب الصحفيين ومجلس النقابة الاحتفال بهذا اليوم بدلا من مطالبتها بتقديم طلب وعدم تمهيد الأجواء لإحياء الذكرى ومنع الصحفيين من الدخول النقابة".

كان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين دعوا أعضاء الجمعية العمومية بالاحتشاد داخل مقر نقابتهم لإحياء ذكرى "عمومية الكرامة"، والتي جاءت في أعقاب واقعة اقتحام النقابة من قبل الشرطة.