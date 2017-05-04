رئيس جامعة القاهرة يوجه بتطبيق فتوى مجلس الدولة بشأن بدلات أعضاء التدريس

كتب- محمد قاسم:

قرر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الخميس، تعميم فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي صدرت لجامعة بورسعيد، على كليات ومعاهد جامعة القاهرة، بعد تمرير خطاب بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بشأن عدم خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لحكم المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015.

وألزم "نصار"، الأمين العام للجامعة بتطبيق الفتوى وأعمالها ومقتضاها وفقا للقانون.

ونصت المادة، التي ألغتها فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولي، أن تلتزم كافة الجهات الداخلية في الموازنة العامة بالدولة بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها إلى نسب مئوية بالأجر الأساسي بتاريخ 30 يونيو 2015، إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغى كل نص مخالف ذلك.

كان المجلس الأعلى للجامعات، قرر تعميم فتوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة اعتبارا من الشهر المقبل، على أن تخاطب وزارة المالية بتوفير التدابير اللازمة.​