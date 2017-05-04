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حريق هائل بمحطة وقود "مصر للبترول" في القناطر الخيرية

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حريق هائل بمحطة وقود "مصر للبترول" في القناطر الخيرية حريق هائل بمحطة وقود "مصر للبترول" في القناطر الخيرية

مصراوي Masrawy

حريق بمحطة وقود - صورة أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شب حريق هائل، في محطة وقود " للبترول"، بمنطقة الوقف بالقناطر الخيرية، اليوم الخميس، إثر اشتعال النيران في 3 خزانات بالمحطة، وامتدت إلى سيارة نقل "فنطاس" كانت تقف بالمحطة، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص.

كان اللواء أنور، سعيد مدير الأمن، تلقى، إخطارًا بنشوب حريق هائل في محطة وقود سيارات، بمنطقة الوقف بالقناطر الخيرية، انتقل على الفور العميد عماد عياد مدير الحماية المدنية، و12 سيارة إطفاء، وجار السيطرة على النيران.

ورجحت الأجهزة الأمنية، إلقاء مجهول عُقب سيجارة مشتعل بالمحطة؛ ما أدى إلى نشوب الحريق.

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