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احذروا معاكسات المحمول يتم تسجيلها ونشرها على يوتيوب للتربّح

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احذروا معاكسات المحمول يتم تسجيلها ونشرها على يوتيوب للتربّح احذروا معاكسات المحمول يتم تسجيلها ونشرها على يوتيوب للتربّح

أصبح موقع “يوتيوب ” منصة يستطيع أن ينشر عليها بعض المنحرفين أخلاقيًا انتاجهم وللأسف هم مصريون، فلقد رصد موقع ( شبكة عيون الإخبارية ) مجموعة من القنوات التي تنشر مكالمات هاتفية عبر المحمول أو التليفون الأرضي لشاب مصري يقوم بخداع المتصل به لينشر تلك المكالمة على الانترنت وذلك للتربح من برنامج جـوجل أدسنس.

لذلك يحذر موقع ( شبكة عيون الإخبارية ) من تلك المعاكسات الهاتفية وينصح بغلق المكالمة مباشرة لأن صاحب الاتصال ذو النفس المريضة يبدأ في إدارة حوار وينتحل شخصية أحد من شركة الكهرباء أو من شركة المياه ويبدأ يسأل عن أمور تنتهي في نهاية المكالمة بسلسلة من الشتائم والسباب، فينشرها على موقع يوتيوب تحت عناوين سيئة أخلاقًيًا

 

ويهيب موقع ( شبكة عيون الإخبارية) بكل من موقع ( يوتيوب )، وشركة ( جوجل أدسنس ) بزيادة الرقابة على تلك الفيديوهات التي انتشرت في الآونة الأخيرة والتي تتسبب في الازعاج وانتهاك الخصوصية.

 

المصدر : مصرفايف

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مدير عام الموقع

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