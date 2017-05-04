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اتهمته «مروى» بحذف مشاهدها.. ما لا تعرفه عن مخرج «اللي اختشوا ماتوا»

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التحرير

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في حفل اقتصر على حضور أهل العروسين، احتفل المخرج إسماعيل فاروق بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى أمل الشافعي، داخل فيلا العائلة بالهرم.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عن المخرج إسماعيل فاروق.

ولد في القاهرة عام 1974، ويبلغ من العمر 42 عامًا.

بدايته المهنية في وكالة طارق نور حيث عمل كمساعد إخراج له، والمخرج روب بانوكي في الإعلانات.

انتقل بعد ذلك للعمل في الفضائية المصرية كمخرج برامج، ومن بعدها في قناة دريم ثم روتانا كمخرج بروموشن.

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 إخراج العديد من الكليبات كان أبزهم  أغنية "بوليكا" لعصام كاريكا.

يعتبر فيلم "90 دقيقة" للفنانة لغادة عبد الرازق وسامو زين وزينة، أول عمل سينمائي طويل له وبعدها توالت الأفلام التي أخرجها، منها: "ولاد البلد، عبده موتة، القشاش، واحد صعيدي".

اتهمته الفنانة اللبنانية مروى بحذف ما يقرب من 50% من مشاهدها في فيلم "اللي اختشوا ماتوا" دون وجه حق أو أسباب منطقية، لكنه خرج في تصريح صحفي، وأكد أن الرقابة على المصنفات الفنية وافق على عرض فيلم "اللي اختشوا ماتوا" دون حذف أي مشهد، ولفت إلى أنه يحترم موقف الرقابة من الفيلم لأنه كان في "منتهى التحضر".

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التحرير

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