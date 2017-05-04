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كارثة جديدة بعد استهداف كمين المقطم.. ومدير أمن القاهرة يتدخل بقرار عاجل وحاسم

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كارثة جديدة بعد استهداف كمين المقطم.. ومدير أمن القاهرة يتدخل بقرار عاجل وحاسم كارثة جديدة بعد استهداف كمين المقطم.. ومدير أمن القاهرة يتدخل بقرار عاجل وحاسم

مازالت تداعيات الهجوم المسلح على كمين مدينة نصر – (المقطم)، تتوالى، فقد كشفت وزارة الداخلية، عن تفاصيل جديدة وصادمة، في الهجوم، الذي أوقع 3 شهداء و5 مصابين، لافتة خلال بيان رسمي لها، إلى أن سيارتين اقتربتا من قول أمني متحرك أثناء توقفه بميدان محمد زكي بطريق الواحة بتقاطعه مع الطريق الدائري وهاجمت أفراده.

بينما كشفت مصادر أمنية موثوقة، لـ”مصراوي”، بأن منفذي الهجوم استولوا على جهاز لاسلكي خاص بأفراد القول الأمني المستهدف، فضلاً عن سرقة “رشاشين” و2 صديري واقي، وجهاز لاسلكي خاص بالقوات، في حين شكلت سرقة الجهاز اللاسلكي من الكمين “كارثة” أمنية دعت مدير أمن القاهرة لإصدار أمر فوري ومباشر لمدير إدارة الدورية اللاسلكية في قطاع الاتصالات بمديرية الأمن بتشفير وإغلاق الجهاز فور وقوع الحادث.

خطورة سرقة لاسلكي الكمين

وعن خطورة وقوع الجهاز في يد الخارجين عن القانون والإرهابيين، أشار اللواء “محمد نور”، مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني، بأن جميع القوات، تلتقي على الموجة الترددية لجهاز اللاسلكي جميع أوامر الخدمة والقوات الموجه الترددية اللي يتم تلقي عليها الأوامر ولتحركات والخدمات.

وأشار الخبير الأمني إلى أن منفذي حادث إرهاب الأقصر الشهيرة سرقوا جهاز اللاسلكي من القوات ونجحوا في الهروب من يد الشرطة لأنهم سمعوا عبر الجهاز جميع تحركات الشرطة الأمر الذي سهل هروبهم وإفلاتهم لفترات طويلة ولم تكن تنتبه أجهزة الأمن آنذاك خطورة ذلك الأمر، لافتاً إلى أن تشفير وإغلاق الجهاز يحوله إلى قطعة حديدية ليس منها أي فائدة او خطر يُذكر.

 

المصدر : مصرفايف

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