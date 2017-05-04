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«بيجو» تختار سنغافورة لاختبار سياراتها ذاتية القيادة

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«بيجو» تختار سنغافورة لاختبار سياراتها ذاتية القيادة «بيجو» تختار سنغافورة لاختبار سياراتها ذاتية القيادة

التحرير

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اختارت شركة "بيجو" الفرنسية، سنغافورة لتكون محط اختبار سياراتها ذاتية القيادة الجديدة، وذلك ضمن استعداداتها لإصدارها بشكل رسمي.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "AFP"، فإن الشركة الفرنسية استعانت بأنظمة قيادة متطورة صُنعت في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار جهودها لتصنيع السيارات ذاتية القيادة.

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واستعانت "بيجو" بشركة "nuTonomy" لصناعة الحساسات وأجهزة الاستشعار الخاصة بالسيارة الجديدة، والتي تعتمد عليها السيارات ذاتية القيادة بشكل رئيسي لرؤية المركبات الأخرى والمارة أثناء السير.

وتعتمد الشركة الفرنسية على سيارتها "3008" لتجربة الأنظمة المتطورة، واختبار التقنيات التي من المفترض أن يتم الاعتماد عليها بشكل رئيسي لصناعة المركبات ذاتية القيادة.

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التحرير

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