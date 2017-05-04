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الاسكان تعلن سعر المتر في 8 مدن جديدة في مشروع الاسكان المتوسط

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الاسكان تعلن سعر المتر في 8 مدن جديدة في مشروع الاسكان المتوسط الاسكان تعلن سعر المتر في 8 مدن جديدة في مشروع الاسكان المتوسط

قامت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بطرح عدد 3909 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع الاسكان المتوسط (دار ) للمصريين العاملين بالخارج في 8 مدن جديدة، حيث جاء سعر المتر للوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الاسكان كالتالي :-

1- في مدينة 6 أكتوبر يبلغ سعر المتر نحو 4200 جنيه.

2- مدينة 15 مايو يبلغ سعر المتر نحو 3600 جنيه.

3- في مدينة العاشر من رمضان يبلغ سعر المتر نحو 3360 جنيه.

4- في مدينة السادات يبلغ سعر المتر نحو 3300 جنيه.

5- فى مدينة برج العرب الجديدة يبلغ سعر المتر نحو 3300 جنيه.

6- في مدينة بدر يبلغ سعر المتر نحو 3300 جنيه .

7- في مدينة العبور يبلغ سعر المتر نحو 4230 جنيه.

8- في مدينة دمياط الجديدة يبلغ سعر المتر نحو 5020 جنيه كأعلي سعر للمتر في المدن المطروحة.

من جهته قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك أقبالاً كبيراً ومنذ يوم أمس الأربعاء  الموافق 3 مايو 2017 والذي يمثل اليوم الأول لفتح باب الحجز لعدد 3738 قطعة أرض ب 9 مدن جديدة و6220 وحدة سكنية بالرحاب ومدينتي ودار مصر من المصريين العاملين بالخارج.

 

المصدر : مصرفايف

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