القضاء الإسباني يحاكم نيمار ووالديه بسبب الاحتيال

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قرر القضاء الإسباني، اليوم الخميس، محاكمة اللاعب البرازيلي نيمار، نجم برشلونة، ووالديه والنادي الكتالوني، في جرائم احتيال وفساد.

ووفقاً لما نشرته صحيفة " أس" الإسبانية اليوم، فأن القرار القضائي ألزم الأطراف المذكورة، عدا اللاعب، دفع ضمان مالي يبلغ ثلاثة ملايين و700 ألف يورو.

ويتبقى فقط تحديد موعد جلسة التحقيق، التي سيحضرها نيمار ووالده ووالدته ورئيس برشلونة الحالي جوسيب ماريا بارتوميو والسابق ساندرو روسيل، والممثلون القانونيون للنادي الإسباني ونادي سانتوس البرازيلي، الذي لعب له نيمار في الماضي.

وكان القضاء الإسباني اتهم أطراف القضية بارتكاب جرائم احتيال وفساد في الأعمال التجارية.

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وطالبت النيابة العامة المحكمة، التي ستنظر القضية، بتوقيع عقوبة السجن لخمس سنوات على المتهمين وتوقيع غرامة تبلغ عشرة ملايين يورو.

وأوضحت النيابة العامة أن صفقة تعاقد برشلونة مع نيمار لم تسر في الطريق الصحيح، وتم إخفاء القيمة المالية الحقيقة لعقد اللاعب للتهرب من الضرائب، والتملص من دفع مستحقات شركة "دي أي إس" البرازيلية التي كانت تمتلك الحقوق التجارية لنجم المنتخب البرازيلي.

وقدرت النيابة العامة المبلغ الذي دفعه برشلونة للحصول على خدمات نيمار بـ 83 مليون يورو، فيما ادعى برشلونة أن الصفقة تمت مقابل 40 مليون يورو فقط.