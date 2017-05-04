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الفيديو الذي تم مشاهدته أكثر من 25 مليون مرة على مستوى العالم….أب أوقف طفلته عن البكاء في 20 ثانية

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الفيديو الذي تم مشاهدته أكثر من 25 مليون مرة على مستوى العالم….أب أوقف طفلته عن البكاء في 20 ثانية الفيديو الذي تم مشاهدته أكثر من 25 مليون مرة على مستوى العالم….أب أوقف طفلته عن البكاء في 20 ثانية

تمكن “دانيال إيسنمان” إ خبير التنمية البشرية الأمريكي من إبهار جميع متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وذلك عقب نشره لمقطع مصور للحظة تمكنه ونجاحه في إلزام طفلته الرضيعة عن البكاء في عدة ثوان قليلة .

ووفقا لما نشرته صحيفة ” ديلي ميل ” فإن هذا الفيديو الذي نشر قد حصد نحو 25 مليون مشاهده، وفيه يعرض ” دانيال” كيف أمكنه إسكات طفلته الرضيعة من خلال إصداره لصوت غريب ولمدة تكاد تقرب من 20 ثانية حتى توقفت الرضيعة عن البكاء وغرقت في نوم عميق.

وقد شهد هذا الفيديو تفاعلا لا مثيل له من قبل متابعي خبير التنمية البشرية على صفحته الشخصية بالفيسبوك، الذين عبروا عن شدة إعجابهم بذكائه في الطريقة التي استخدمها لإيقاف الرضيعة عن البكاء بتلك السرعة، وعلق أحد متابعيه بعد أن كرر تلك التجربة مع طفله قائلا :

 “قمت بتجربة هذه الطريقة مع طفلي ونجحت”.

 

 

المصدر : مصرفايف

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