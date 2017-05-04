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مسئول سعودي سابق يفجر مفاجأة حول سر زيارات الرئيس السيسي لعدة دول عربية

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مسئول سعودي سابق يفجر مفاجأة حول سر زيارات الرئيس السيسي لعدة دول عربية مسئول سعودي سابق يفجر مفاجأة حول سر زيارات الرئيس السيسي لعدة دول عربية

خلال تصريحات صحفية أكد الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي مستشار مجلس الوزراء الأسبق، أن الزيارات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح لعدد من الدول العربية مثل:”، البحرين، الإمارات، الكويت”، تكشف أن هناك “مشروع عربي موحد” لإطفاء النار الملتهبة ببعض الدول العربية.

وأضاف عشقي أن هذا المشروع المترقب ربما يكون عبارة عن هيئة إنشاء تحالف “ناتو” عربي، وأن كافة التحركات التي يقوم بها السيسي مخطط لها استراتيجيا ومدعومة من قبل المملكة السعودية، وأن الهدف من تلك التحركات القضاء على الإرهاب من جذوره.

وأشار أن السيسي يهدف من تلك الزيارات أيضا إلى التواصل مع القادة العرب، وكذلك بحث الملفات الخاصة بالتعاون السياسي والاقتصادي، وتوضيح موقفه حول تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

المصدر : مصرفايف

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