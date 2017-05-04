إخلاء سبيل حسن مالك على ذمة التحقيقات في «الإضرار بالاقتصاد»

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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، إخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومى، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

كما قررت المحكمة، اليوم، إخلاء سبيل كل من؛ كرم عبد الوهاب، وأحمد محمد سعيد، المتهمين معه فى القضية نفسها.

وشهدت غرفة المداولة مرافعة حسن مالك عن نفسه أمام المحكمة، إذ دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن الحكم الذي تم تنفيذه فى القضية المعروفه إعلاميا بـ"مليشيات الأزهر".

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وأشار مالك، في مرافعته، إلى أنه قضى مدة حبسه لمدة 7 سنوات، وأضاف بأنه لا يملك شركة صرافة، ولا يعمل بتجارة العملة، واستشهد بسعر الدولار وقت إلقاء القبض عليه، إذ كان سعر الدولار وقتها 8 جنيه ونصف الدولار.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت لـ"مالك" عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط فى مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد أزمة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.