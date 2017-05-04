المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية تطرح «ياميش رمضان» بتخفيض 30%

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كتبت: هدى بسيوني

طرحت شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، ياميش رمضان بتخفيض 30%، داخل فروعها بأنحاء المحافظة.

وجاءت أسعار الياميش و العصائر بمختلف الشرائح على التحو التالي: قمر الدين تريد وان ومكة 400 جرام بـ24 جنيهًا، قمر الدين المرمر400 جرام بـ21 جنيها، قمر الدين توليدو 400 جرام بـ 22 جنيها، ولفة قمر الدين السوري بـ25 جنيهًا، وقمر الدين المصري 19 جنيهًا.

وبلغ سعر الزبيب الإيراني 64 جنيها للكيلو، وجوز هند خشن الكيلو بـ 62 جنيها، لوز مقشر ولوز قلب الكيلو بـ 208 جنيهات، لوز جامبو أمريكي الكيلو بـ92 جنيها، بندق قلب ومقشر تركي الكيلو بـ174 جنيها، بندق حصي جامبو تركي الكيلو بـ92 جنيها، عين جمل قلب الكيلو بـ 208 جنيهات، عين جمل لارج أمريكي الكيلو بـ92 جنيها، تمر نص جاف توليدو 700جرام +10% مجانا بـ 23 جنيها، أما العبوة 1400 جرام +10% مجانا بسعر 44 جنيها، والعبوة 2200 جرام + 10% مجانا بسعر 64 جنيها، و تمر هندي 500 جرام بـ25 جنيها.

وجاءت أسعار المشمشية للكيلو بـ74 جنيها، قراصيا الكيلو بـ80 جنيها، تين مدور المجد 400 جرام بسعر 36 جنيها، فستق محمص الكيلو بـ230 جنيها، فول سوداني نمرة 2 الكيلو بـ28 جنيها، خروب قرون قبرصي الكيلو بـ36 جنيها، والبلح نصف الجاف المصري بسعر يتراوح ما بين 8 إلى 11 جنيها.

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من جانبه قال المهندس موسى إبراهيم، المفوض العام لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، إن المجمعات ستتطرح جميع السلع الرمضانية وياميش رمضان خلال معارض "أهلا رمضان"، بالتعاون مع المحافظة في مناطق أرض كوتة بالأزاريطة، وميدان محطة مصر وغيط العنب بكميات وفيرة تسد حاجة المستهلك وبأسعار تنافسية.

وأضاف موسى، فى تصريحات صحفية، أن هناك سيارات خاصة متنقلة للأماكن النائية بصفة يومية لسد حاجة المستهلك، موضحا أن المجمعات ستصرف خلال الأيام المقبلة، فارق نقاط الخبز للمواطنين بسلع رمضانية كجوز الهند والزبيب والبلح والتمر وقمر الدين.

وأوضح أن تلك السلع لن يتم عرضها لاستبدالها بنقاط الخبز فقط، ولكنها ستطرح للشراء لجميع المواطنين بأسعار مخفضة، بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%، كما سيتم طرحها في معارض أهلًا رمضان، والتي تنظمها المجمعات الاستهلاكية.

ولفت إلى أنه سيتم تكثيف المعروض من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، بأسعار مخفضة بنسبة 30% مقارنة بأسعار نفس السلع بالأسواق الأخرى، استعدادًا لشهر رمضان، إضافة إلى طرح منتجات السلع الرمضانية، واللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، والأسماك والبقوليات، والخضروات، والفاكهة.