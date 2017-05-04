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مطالب برلمانية بفتح المدارس للنشاط الرياضي في الإجازة الصيفية

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مطالب برلمانية بفتح المدارس للنشاط الرياضي في الإجازة الصيفية مطالب برلمانية بفتح المدارس للنشاط الرياضي في الإجازة الصيفية

التحرير

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أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة رضوان الزياتي وكيل اللجنة، بتوقيع برتوكول بين وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، يتم بمقتضاه فتح كافة الملاعب بالمدارس علي مستوي الجمهورية من أجل ممارسة النشاط الرياضي خلال الإجازة الصيفية.

كما أوصت اللجنة بالعمل على إنشاء صندوق خاص لدعم الأنشطة الرياضية بالمدارس، خلال مناقشة طلبي إحاطة تقدم بهما كل من النائب سمير البطيخي والنائب فاسم فرج.

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وطالب النائبان خلال طلبي الإحاطة، باستخدام ملاعب المدارس خلال فترة الصيف لممارسة النشاط الرياضي خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الملاعب، على أن يكون ذلك تحت إشراف مندوبين من وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، حفاظًا على المنشآت المدرسية ولتفعيل دور الاتحادات الإقليمية لمراكز الشباب بالقري والمدن، وإتاحة الفرص للشباب خلال الصيف لممارسة الأنشطة الرياضية.

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التحرير

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