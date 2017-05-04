وزير التموين: 110 معارض للسلع الغذائية بأسعار مقبولة قبل رمضان

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قال وزير التموين علي مصيلحي، إن الحكومة تقيم معارض لمبادرة "أهلا رمضان" بأرض المعارض بمدينة نصر وعواصم المحافظات المختلفة أو المراكز الرئيسية بها، إذ تم تحديد نحو 110 مواقع لإقامة تلك المعارض، اعتبارًا من يوم 18 مايو الجاري أي قبل نحو 10 أيام من رمضان.

وتابع مصيلحي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم، أنه جار التنسيق مع الشركات المنتجة من خلال الغرف التجارية، لتحديد الكميات المطلوبة من السلع، والاتفاق على الأسعار المناسبة، والتي يتم تحديدها وإعلانها من خلال وزارة التموين، مشيرا إلى أنه سيتم مد إقامة تلك المعارض خلال الشهر الكريم لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير الكميات المطلوبة من السلع الغذائية الأساسية في كل ربوع مصر، وإتاحتها بالأسعار المقبولة من خلال المجمعات الاستهلاكية، ومشروع "جمعيتي"، والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتي سيتم تدعيمها من خلال مشروع العربات المبردة.

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من ناحية أخرى قال مصيلحي إن اجتماعه مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم، استعرض خلاله الموقف التنفيذي لمشروع النقل المبرد، والممول من جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة التجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إذ أكد رئيس الوزراء أهمية المشروع في توفير فرص عمل منتجة للشباب، وإحداث نقلة نوعية في ضخ السلع الغذائية الأساسية بالمحافظات مع إيلاء أولوية متقدمة للصعيد، والوصول بالسلع إلى المناطق الأكثر احتياجا، والتي لا تمتلك العدد الكافي من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ توزيع السلع التموينية.

وتناول الاجتماع كل الجوانب والإجراءات المتعلقة بمشروع النقل المبرد، لا سيما فيما يتعلق بإنهاء تراخيص العربات المبردة بأنواعها سواء حمولة الـ1.5 طن، أو الـ5 أطنان، وكذلك فرز الطلبات المقدمة من الشباب وفق الضمانات والاشتراطات المطلوبة، وذلك في ضوء الواجبات المحددة لكل الأطراف المشاركة بالمشروع، كما تم الاتفاق على عرض الموقف النهائي للمشروع على رئيس مجلس الوزراء في اجتماع يعقد الخميس المقبل حتى يتسنى بدء العمل قبل شهر رمضان.

وعلى جانب آخر، وفيما يتعلق بتوريد القمح أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، سير عمليات تسلم الأقماح وفق معدلات جيدة وبوتيرة معقولة، ومن المنتظر أن يصل حجم الكميات التي سيتم تسلمها من المزارعين هذا الموسم نحو 4 ملايين طن قمح، إذ تم حتى الآن تسلم نحو نصف مليون طن بمعدل يصل إلى نحو 79 طنا في اليوم، لافتا إلى انتظام عملية تسديد مستحقات المزارعين بعد عملية التسليم، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تم تحديدها ووضعها، مؤكدا حرص الدولة على دعم الفلاح المصري الذي يعد ركيزة مهمة في عملية الإنتاج والتنمية.