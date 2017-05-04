طاهر: تحدثت مع «تركي» بشأن عودة السوبر المصري السعودي

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قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إنه ناقش مع الأمير تركي بن خالد بن فيصل آل سعود، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، فكرة عودة بطولة كأس السوبر المصري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح طاهر، في تصريحات صحفية، أن "الأهلي" يملك علاقات قوية مع المملكة العربية السعودية، ويرحب بأي مقترحات تعزز من قوة العلاقات بين الجانبين.

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وأشار المهندس محمود طاهر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التواصل بخصوص البطولة، مع مراعاة ارتباطات كل الأطراف على أن يتولى اتحاد الكرة في البلدين التنسيق حول عودة البطولة؛ وفقا للارتباطات المحلية أو القارية سواء في مصر أو السعودية.

وكان الأمير تركي قد زار الأهلي عصر اليوم، وكان في استقباله المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، وكامل زاهر، أمين الصندوق، وعماد وحيد، ومهند مجدي ومحمد جمال هليل، أعضاء المجلس، واللواء شيرين، شمس المدير التنفيذي.