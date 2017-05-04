عودة هاني ونجيب لتشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة ال 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل الرسمي كالتالي..

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب، محمد هاني.

خط الوسط: حسام غالي، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

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خط الهجوم: وليد سليمان، جونيور أجاي، سليمان كوليبالي.

وجاءت دكة الأهلي كالتالي..

أحمد عادل عبد المنعم، باسم علي، عمرو جمال، ميدو جابر، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، مؤمن زكريا.

واستبعد البدري كلا من..

محمد الشناوي، عمرو بركات، صبري رحيل.