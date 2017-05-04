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هاني رمزي يضم 23 لاعبًا بقائمة منتخب المحليين

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هاني رمزي يضم 23 لاعبًا بقائمة منتخب المحليين هاني رمزي يضم 23 لاعبًا بقائمة منتخب المحليين

التحرير

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أعلن هاني رمزي، المدير الفنى لمنتخب المحليين، قائمة اللاعبين، الذين سيدخلون معسكرًا مغلقًا يوم 9 مايو الحالي، يتخلله مباراة ودية أمام منتخب اليمن يوم 13 من نفس الشهر.

وجاءت القائمة كالتالي:

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عماد السيد، محمد عواد ، اسلام طارق ، محمود علاء، احمد سامي، حسين الشحات، محمود متولى، السيد سالم، كريم مصطفي، نور السيد ، هشام محمد، محمد هلال، احمد داوودا، عبد العزيز امام، احمد مدبولى، ناصر ماهر، محمد عنتر، محمد جابر، محمد ابو المجد، ابراهيم حسن، اسلام ابو سليمة، عرفة السيد، محمد جودة.

ويستعد لمواجهة المغرب في شهر أغسطس المقبل ذهاباً و إياباً، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2018 بكينيا.

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التحرير

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