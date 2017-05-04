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حظك اليوم برج الجدي الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير، فكن مستعداً للمتغيرات المقبلة في حياتك العملية

عاطفيا: تستعيد السلام الداخلي وتختفي المعاكسات من حياتك العاطفية وتحالفك الحظوظ مع الشريك

صحياً: لا تدع متطلبات العيش تأخذ منك راحتك وتبقيك في قلق دائم، خصص وقتاً للاستمتاع بالحياة

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

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