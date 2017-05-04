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"تموين دمياط" تشن حملة على مستودعات الغاز وتحرر 30 مخالفة

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"تموين دمياط" تشن حملة على مستودعات الغاز وتحرر 30 مخالفة "تموين دمياط" تشن حملة على مستودعات الغاز وتحرر 30 مخالفة

مصراوي Masrawy

أسطوانات الغاز

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مديرية والتجارة الداخلية بدمياط، اليوم الخميس، حملة موسعة، برئاسة سمير عثمان مدير المديرية، شملت عددًا من الأسواق ومستودعات تعبئة أسطوانات الغاز ومحطات التعبئة، بعد ما وردت شكاوى تفيد ببيعها بأكثر من السعر المقرر.

ونجحت المديرية في تحرير 30 محضر مخالفة، تتضمن: 3 مخالفات بيع بأزيد من السعر الرسمي، و25 محضر عدم إعلان الأسعار، فضلا عن محضرين اثنين لمزاولة نشاط وعدم وجود بطاقة هوية أثناء المرور لبيع الأسطوانات.

وأكد مدير المديرية، في تصريح له، أن هناك حملات متواصلة للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل أي اجراءات ومتابعة الأسواق ومراقبة الأسعار، والعمل على الحد من أي زيادة في الأسعار.

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