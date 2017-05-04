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"العربية للتصنيع" تتولى تطوير مجمع التمور بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

وفد من الهيئة العربية للتصنيع لدراسة تطوير مجمع التمور البلحوفد من الهيئة العربية للتصنيع لدراسة تطوير مجمع التمور البلح

وفد من الهيئة العربية للتصنيع لدراسة تطوير مجمع التمور البلح (2)وفد من الهيئة العربية للتصنيع لدراسة تطوير مجمع التمور البلح (2)

وفد من الهيئة العربية للتصنيع لدراسة تطوير مجمع التمور البلح (3)وفد من الهيئة العربية للتصنيع لدراسة تطوير مجمع التمور البلح (3)

وفد من الهيئة العربية للتصنيع لدراسة تطوير مجمع التمور البلح (4)وفد من الهيئة العربية للتصنيع لدراسة تطوير مجمع التمور البلح (4)

وفد من الهيئة العربية للتصنيع لدراسة تطوير مجمع التمور البلح (5)وفد من الهيئة العربية للتصنيع لدراسة تطوير مجمع التمور البلح (5)

وفد من الهيئة العربية للتصنيع لدراسة تطوير مجمع التمور البلح (6)وفد من الهيئة العربية للتصنيع لدراسة تطوير مجمع التمور البلح (6)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

زار وفد من الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الخميس، محافظة الوادي الجديد، لدراسة تطوير مجمع التمور "البلح"، التابع للمحافظة بمدينة الخارجة، وإقامة معرض لمنتجات الهيئة بأسعار مخفضة لخدمة أبناء الإقليم.

من جانبه، قال سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اللواء أشرف شاش، لـ"مصراوي": "إن الوفد التقى مديري الإسكان والزراعة والري والكهرباء بالمحافظة، لبحث آليات تطوير المجمع، وكذلك دراسة تصنيع خراطيم الري الحديث، والأجولة البلاستيك لحفظ البلح".

وأكد "شاش" أن الهيئة ستُقيم معرضًا تابعًا لها على أرض المحافظة، حال تعذر إقامة مصنع لعرض متطلباتها واحتياجاتها بأسعار مخفضة للمزارعين والمواطنين، مع دراسة التوسع في تجربة كهربة آبار الري لتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية.

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