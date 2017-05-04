فتح طريق فوه - مطوبس بكفر الشيخ بعد إغلاقه بسبب حادث قطار

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تدخل ضباط شرطة، بمركز شرطة فوه، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي بدسوق بكفر الشيخ، عصر اليوم الخميس، لفتح طريق فوه - مطوبس، بعد توقفه فترة قصيرة، بسبب حادث قطار وقع بقرية سنديون التابعة لمركز فوه.

كان أهالي قرية سنديون، التابعة لمركز فوه، قطعوا طريق فوه - مطوبس، المار من أمام قرية سنديون، ومنعوا مرور السيارات، اعتراضًا على ما أسموه إهمال هيئة السكة الحديد، في محطة قريتهم؛ ما أدى إلى مصرع أحد الأشخاص "مجهول الهوية"، أسفل القطار، لسوء حالة رصيف المحطة.

وانتقل العميد محمد العادلي، مأمور مركز شرطة فوه، والعقيد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والرائد خالد القاضي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، والمقدم محمد جاويش، رئيس مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، إلى قرية سنديون، لمتابعة حادث القطار، والاستماع لمطالب الأهالي.