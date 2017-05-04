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تركيب محولات كهربائية جديدة لرفع كفاءة شون دمياط

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مصراوي Masrawy

تركيب محولات كهربائية جديدة لرفع كفاءة شون دمياط (1)تركيب محولات كهربائية جديدة لرفع كفاءة شون دمياط (1)

تركيب محولات كهربائية جديدة لرفع كفاءة شون دمياط (2)تركيب محولات كهربائية جديدة لرفع كفاءة شون دمياط (2)

تركيب محولات كهربائية جديدة لرفع كفاءة شون دمياطتركيب محولات كهربائية جديدة لرفع كفاءة شون دمياط

تركيب محولات كهربائية جديدة لرفع كفاءة شون دمياط (4)تركيب محولات كهربائية جديدة لرفع كفاءة شون دمياط (4)

دمياط – محمد إبراهيم:

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الخميس، عددًا من الشون ومخازن توريد القمح بالإقليم، ووجّه مديريتي الزراعة والتموين، وإدارتي المرور والحماية المدنية، بالإعداد والتجهيز الجيد للشون وتنظيم دخول وخروج السيارات، فضلاً عن تلافي مشكلة انخفاض الجهد الواصل للشون من محولات الكهرباء القائمة.

وتابع المحافظ، تركيب محول كهربائي جديد بمنطقة شونة كفر سعد بتكلفة نصف مليون جنيه، لخدمة الشونة والمنطقة المجاورة، وجرى تكليف هندسة كهرباء كفر سعد بالإشراف على أعمال التنفيذ، طبقًا لمعايير المواصفات والجودة، كما جرى الانتهاء من تركيب محول آخر بمنطقة شونة السرو بتكلفة 200 ألف جنيه، إذ تُسهم هذه الأعمال في تحسين الجهد ورفع الأداء بما يخدم أعمال التخزين داخل الشون وتحسين مستوى الإنارة بالمناطق المجاورة.

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