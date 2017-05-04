بالصور- وقفة على سلالم نقابة الصحفيين لإحياء ذكرى "عمومية الكرامة"

كتبت- هاجر حسني:

نظم عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، مساء الخميس، وقفة على سلم نقابة الصحفيين إحياءً لذكرى "عمومية الكرامة".

وردد الصحفيون هتافات: "عاش نضال الصحفيين"، "علي في سور السجن وعلي بكرة الصحفي يشيل ما يخلي"، "اكتب على حيطة النقابة، احنا ف دولة ولا في غابة"، "قرب قرب شوف الحالة، النقيب جابلنا سقالة، جاي ينسينا العمومية وكأن قرايبه الداخلية".

وحمل المشاركون صور توثق لأحداث يوم ٤ مايو من العام الماضي.

كان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين دعوا أعضاء الجمعية العمومية بالاحتشاد داخل مقر نقابتهم لإحياء ذكرى "عمومية الكرامة"، والتي جاءت في أعقاب واقعة اقتحام النقابة من قبل الشرطة.