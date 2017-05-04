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الرقابة الإدارية تضبط صيادلة يتاجرون في أدوية مخدرة بالفيوم

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الرقابة الإدارية تضبط صيادلة يتاجرون في أدوية مخدرة بالفيوم الرقابة الإدارية تضبط صيادلة يتاجرون في أدوية مخدرة بالفيوم

مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية

القاهرة - مصراوي:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط تشكيلًا عصابياً مكوّن من عدد من الصيادلة والعاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية بالفيوم، يتاجرون في الأدوية المخدرة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن المتهمون تمكنوا بموجب مستندات مزورة ممهورة بختم إدارة الصيدلة بمديرية صحة الفيوم من صرف كميات كبيرة من العقاقير الطبية المخدرة والمدرجة بالجدولين الأول والثاني والاتجار فيهم لبعض المواطنين لتحقيق مكاسب مادية.

وأضافت الهيئة أنه "تبيَّن امتلاك أحد المتهمين ويعمل أمين مخزن بالشركة المصرية لتجارة الأدوية بالفيوم، فيلا قيمتها حوالي 8 مليون جنيه وبتفتيشها عُثر على المستندات المزورة والأختام المستخدمة".

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