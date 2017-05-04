بالفيديو والصور- الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (1)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (2)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (3)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (4)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (5)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (6)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (7)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (8)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (9)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (10)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (11)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (12)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (13)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (14)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (15)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (16)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (17)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (18)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (19)
الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (20)
القاهرة- (مصراوي):
تصوير- كريم أحمد:
نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الخميس، وقفة تضامنية مع آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط والمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء والعديد من الشخصيات السياسية والإعلامية وموظفي الأمانة العامة.
وشارك في الوقفة التضامنية قيادات الجامعة العربية وعلى رأسهم أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والمندوبون الدائمون للدول العربية الأعضاء بالجامعة، والعديد من الشخصيات السياسية والإعلامية ودبلوماسيو الأمانة العامة للجامعة، والسفير الفلسطيني بالقاهرة.
وقبل تنظيم الوقفة التضامنية، عقد مجلس الجامعة العربية، اجتماعا طارئا له على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الجزائر، الرئيس الحالي للمجلس، بناء على طلب فلسطين وأيدته الدول العربية، وذلك لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتضامن معهم.
وناقش المجلس تقريرا مفصلا حول أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، والذى دخل أسبوعه الثالث، وكان جمال الشوبكي السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوب بلاده الدائم بالجامعة العربية قد أعلن مطلع هذا الأسبوع، عن تنظيم المؤتمر والوقفة، اليوم، حال عدم استجابة إسرائيل لمطالب الأسرى.
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