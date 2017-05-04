بالفيديو والصور- الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (1)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (2)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (3)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (4)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (5)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (6)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (7)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (8)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (9)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (10)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (11)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (12)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (13)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (14)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (15)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (16)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (17)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (18)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (19)

الجامعة العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال (20)