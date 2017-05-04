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بالصور- نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى ''عمومية الكرامة''​

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مصراوي Masrawy

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (1)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (1)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (2)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (2)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (3)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (3)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (4)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (4)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (5)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (5)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (6)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (6)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (7)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (7)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (8)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (8)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامةنقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (10)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (10)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (11)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (11)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (12)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (12)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (13)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (13)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (14)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (14)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (16)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (16)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (15)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (15)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (17)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (17)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (18)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (18)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (20)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (20)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (19)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (19)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (21)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (21)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (22)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (22)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (23)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (23)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (24)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (24)

نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (25)نقابة الصحفيين تستعد لإحياء ذكرى عمومية الكرامة (25)

كتبت- هاجر حسني:

تصوير- نادر نبيل:

بدأ عدد من أعضاء نقابة الصحفيين، الخميس، الاستعداد لإحياء ذكرى "عمومية الكرامة"، بتحضير معرض صور تبرز أهم لقطات ٤ مايو من العام الماضي، والذي شهد اقتحام النقابة من قِبل الأمن والقبض على اثنين من أعضاءها.

وكان أمن النقابة منع الصحفيين غير النقابيين من الدخول ظهر اليوم الخميس، مبررًا ذلك بوجود تعليمات من مجلس النقابة، إلا أن عدد من الأعضاء تدخلوا ومكنوا الصحفيين من الدخول.

فيما دعا عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية إلى الاحتشاد داخل مقر نقابتهم لإحياء ذكرى "عمومية الكرامة"، والتي جاءت في أعقاب واقعة اقتحام النقابة من قِبل الشرطة.

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