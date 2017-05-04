بالصور- نجوم المجتمع والموضة والفن في International fashion award

كتبت- ميرا ماهر

انطلقت، الثلاثاء، فعاليات "international fashion award" بفندق كونراد القاهرة، والذي تم تقديمة على مدار يومين.

حضر العرض عدد من كبار مصممي الأزياء في مصر والوطن العربي وخبراء التجميل، وذلك بحضور مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري وأحمد عليوة رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، بالإضافة إلى الدكتور شريف الجمل سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة.

حضرت أيضاً خبيرتا التجميل دينا حرب وفيفي فوزي، والستايلست شيماء الحسيني، وعدد من الشخصيات العامة والعالمية في عالم الأزياء والموضة والفن مثل الراقصة نجوى فؤاد والإعلامية بوسي شلبي، والفنانتان ليلي قاسم ونرمين ماهر، والمغنية دومينيك، وملكة جمال العرب 2016 سهير الغطاب.

قدم هاني البحيري فستان زفاف من توقيعة، كما شاركت كلاً من المصممتين سمية حرب، وريهام زاهي من المملكة العربية السعودية، بمجموعة متألقة من فساتين السهرة.

وقدمت المصممة السودانية سمر درويش في international fashion award مجموعة متألقة من الفساتين، وضمت مجموعتها الثوب السوداني والذي يمثل أناقة المرأة السودانية.

ومن سوريا، شاركت مصممة المجوهرات مها السباعي بمجموعة من الحلي المطعم بالذهب والماس والأحجار الثمينة.

وعن المصممين المشاركين من مصر، تقدم رشا سليم مجموعتها المكونة من 10 قطع تتنوع بين الفساتين والبدل الكاملة.

كما شارك من مصر في international fashion award ، محمد نور ونرمين صفوت بثاني مجموعة لكلٍ منهما. استوحت المصممة المصرية تصميماتها من الزهور والأشجار. بينما يقدم مصمم الأزياء محمد نور مجموعته باللونين الأبيض والأسود.