اختفاء طبيب فتاة الايدز بالإسكندرية والصحة الطبيب لا يعمل بمستشفيات الحكومة

شيماء مصطفى

منذ العديد من الأيام أثار طبيب في مدينة الإسكندرية مشكلة خطيرة جدا، وهو معروف باسم طبيب فتاة الإيدز ويدعي حاتم البنا، وعند سؤال وكيل وزارة الصحة في مدينة الإسكندرية، مجدي حجازي عن الأمر، قال أن طبيب فتاة الإيدز لا يعمل بأى جهة حكومية تابعة للوزارة، كم قال الطبيب في منشورة الشهير.

تفصيل قصة طبيب فتاة الإيدز

من المعروف أن مرض الإيدز من أخطر الأمراض في العالم التى لم يستدل لها على علاج حتى ألان، ويمثل خطورة على المريض ومن حوله لأنه مرض معدي، ومنذ أيام قليلة وجهه طبيب استغاثة عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك قال بها،أنه يعمل بأحد مستشفيات الصحة بمدينة الإسكندرية، و جاءت إلية سيدة فاعلة خير، شاهدت فتاة مريضة في الشارع، فقررت ان تتكفل بها وتعالجها.

فذهبت للطبيب من أجل الكشف الطبي والاطمئنان عليها،وقام الطبيب بإجراء بعد الفحوصات على الفتاة، وقال أنها كانت مريضة جدا، واكتشف انها حامل ولا تعلم من والد الطفل لأنها تعيش في الشارع، وتم اغتصابها كثيرا من قبل شباب المنطقة.

نتائج التحليل الصادمة

بتأكيد قصة الفتاة مأسوية بشكل كبير، ولكن تلك لم تكن المشكلة التي جعلت الطبيب يستغيث بالمسئولين على حد قولة، فهو يشاهد يوميا حالات إنسانية كثيرة، ولكن سبب الاستغاثة التي وجهها عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، هو عندما ظهرت نتائج التحليل، أكتشف ان الفتاة مصابة بمرض الإيدز

وهنا كانت الكارثة بالنسبة للطبيب، لأن معني ذلك أن جميع من اعتدوا عليها جنسيا، قد نقل إليهم المرض وبتالى سوف ينقلوا الأمراض بدورهم إلى زوجاتهم، أو اي شخص أخر، وسوف يتفشى المرض بشكل كبير، ولكن من الواضح ان الطبيب لم يساعده أحده، ولقد قام طبيب فتاة الإيدز بإغلاق صفحته الشخصية على الفيس بوك ،وفي تصريح مسئول الصحة في محافظة الإسكندرية، أنه لا يعمل بأي مستشفي حكومي تابع للوزارة.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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