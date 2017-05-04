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حظك اليوم برج القوس الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: المنافسة كبيرة مع الزملاء، كن واعياً فقد يلجأون إلى حياكة المؤامرات ضدك

عاطفياً: تشعر بأنك تخسر الحبيب بسبب تصرّفاتك غير الناضجة والمتسرّعة والغريبة نوعاً ما

صحياً: حاول أن تنام باكراً، ولا ترهق نفسك أكثر من المطلوب منك لأن بنيتك الجسدية ضعيفة

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

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