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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: تتصرّف بمهارة وتفرض نفسك في مجالك المهني، فتحصل على ترقية أو مكافأة مادية أو معنوية

عاطفياً: إذا كنت مرتبطًا تعيش فرصة الزواج غير مرّة مع الحبيب وتجددان شهر العسل في الخارج

صحياً: لا تكثر من السهرات اليومية حتى ساعات متأخرة من الليل، وحاول التخفيف منها لتعوّض عن قلة ساعات النوم

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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