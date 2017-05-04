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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: عليك أن تثق بقدراتك أكثر وأنك تستطيع إنجاز الكثير من المشاريع المهمة

عاطفياً: عليك أن تقوي علاقتك بالشريك فأنت لا تشعره كفاية بأنه موجود في حياتك

صحياً: قم بالتمارين الصباحية المفيدة لكل عضلات جسمك قبل ممارسة أي نشاط

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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