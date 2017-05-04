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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الجمعة 5/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: الطريق خالٍ تماماً من الحواجز وكأنّ الخصم غائب كليّاً عن الساحة، فتستفيد من هذا الوضع لتحسين مركزك المهني

عاطفياً: يلجأ اليك الحبيب ويتّكل عليك لايجاد حلّ لمشكلة عابرة، فتقف إلى جانبه وتساعد بكل إمكاناتك

صحياً: إذا وجدت نفسك متعباً عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجباً عليك

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

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