سيدة فلسطينية وفتاة.. لغز غضب رئيس محكمة متهم بقتل مجند بمدينة نصر

شيماء مصطفى

صرحت النيابة العامة بشرق القاهرة بدفن جثة المجند مؤمن سعد أغا، 23 سنة، عقب الانتهاء من تشريح جثته، وذلك إثر اتهام قاض -بدرجة رئيس بمحكمة استئناف ومعار إلى دولة الكويت مساء أمس، بقتل المجند، بسبب مشادة كلامية مع خطيبة المجني عليه.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على القاضي "حسام ف. ج."، الرئيس بمحكمة الاستئناف وكذلك سلاحه و6 طلقات 9 ملي، لحين ورود تحريات المباحث حول الجريمة.

وكشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة في الواقعة، حيث أشارت إلى أن سوء ظن القاضي حول وجود خطيبة المجند في مدخل العقار سبب المشاجرة التي انتهت بالجريمة، وأشارت إلى أن خطيبة المجند بوسي م. (17 سنة)، وأثناء نزولها من مقر شركة بأحد طوابق العقار، يمتلكها شقيق قيادة أمنية ومرتبط بسيدة فلسطينية الجنسية، وقعت مشادة كلامية بين القاضي وخطيبة المجني عليه بسبب إصراره على معرفة سبب تواجدها بالعقار.

وأشارت المصادر أن القاضي اعتقد أن الفلسطينية لها علاقة بجماعة الإخوان منذ اعتصام رابعة وذلك بسبب تردد بعض عناصر الجماعة على العقار أثناء الاعتصام نظراً لوجود العقار في محيط شارع متفرع من شارع البطراوي القريب من ميدان رابعة العدوية. وذكرت المصادر أن صاحب الشركة التي تقدمت الفتاة للعمل معه متزوج من سيدة فلسطينية، لكن لا توجد شبهه أمنية حولها، كون شقيق زوجها يعمل مأمور بأحد أقسام الشرطة. وارتاب المستشار في أمر الفتاة "خطيبة المجند" عقب خروجها من العقار، وهددها بالقتل إن لم تخبره سبب تواجدها، وأثناء المشادة الكلامية بين القاضي والفتاة، حضر المجند بسيارة ملاكي لإعادتها إلى المنزل، وأثناء ذلك وقعت مشاجرة بين القاضي والمجند تبادل خلالها الطرفان السب والشتم، لتنتهي المشاجرة برصاصة تستقر في جسد المجند وتُرديه قتيلا. توجه القاضي عقب ذلك إلى قسم شرطة مدينة نصر أول لتسليم نفسه والسلاح وتولت نيابة شرق القاهرة التحقيق، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة. المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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