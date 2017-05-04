دينا الشربيني :مش ممكن أتجوز راجل متجوز ..ولا أعيش حالة حب الآن..فيديو

شيماء مصطفى

قالت الفنانة دينا الشربينى إنها لا يمكن أن تتزوج من رجل متزوج ، مشددة على أن ما لا تحبه لنفسها لا تحب أن تطبقه على غيرها ، مشيرة إلى أنها يمكن أن تتزوج من رجل انفصل عن زوجته .

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب فى برنامج « فحص شامل » الذى يذاع على قناة « الحياة » أنها لا تمر بحالة حب نافية وجود شخص فى حياتها خلال هذه الفترة ، مشددة على أنها اتخذت قرارا منذ العام الماضى على التركيز مع أسرتها وعملها فقط ، خاصة أنها مرت بأكثر من علاقة ولم تكن موفقة .

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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