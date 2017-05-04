ضبط شقيقين قبل ترويجهما "تذاكر هيروين" ببولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، حملة استهدفت متعاطي وتجار المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

وتمكنت الحملة تحت إشراف العميد ماجد عادل، مدير مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، من ضبط شقيقين؛ عُثر بحوزتهما على 81 تذكرة هيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وأقر المتهمان بحيازتهما للهيروين بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.