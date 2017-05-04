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مقتل مدني على حدود تركيا مع "كردستان العراق"

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مقتل مدني على حدود تركيا مع "كردستان العراق" مقتل مدني على حدود تركيا مع "كردستان العراق"

مصراوي Masrawy

قصف مدفعي - ارشيفية

إربيل - (د ب أ):

أفاد مصدر مطلع بأن مواطنًا مدنيًا قتل وأصيب آخر بجروح جراء تبادل القصف بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني بمنطقة شيلادزه الحدودية شمال الموصل.

وقال عضو مجلس محافظة دهوك وممثل قضاء آميدي في المجلس، رزكار صدقي، لوكالة الأنباء الألمانية إن مواطنا مدنيا من سكان ناحية شيلادزه لقى حتفه، وأصيب آخر بجروح في قرية (سنجى) الحدودية بين الإقليم وتركيا جراء تبادل القصف المدفعي والأسلحة الثقيلة على الحدود بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال".

وأضاف أن القوات التركية تقصف المناطق الحدودية التي تتواجد فيها مقرات ومجاميع مسلحة للحزب فيما يرد المسلحون عليهم بالأسلحة الثقيلة منذ صباح أمس".

وأشار إلى أنه بسبب تواجد مسلحي ومقرات حزب العمال في المنطقة، والقصف التركي المستمر على تلك المناطق فان سكان حوالي 190 قرية أخلوا قراهم وباتت المنطقة شبه عسكرية بالكامل".

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