«دراما رمضان» المثيرة للجدل| إيحاءات «خارجة» أحمد فهمي.. وهيفاء «تصدم» الجمهور

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يترقب الكثيرون من عشاق الدراما التليفزيونية متابعة المسلسلات الرمضانية كل عام، وقبل أيام قليلة من حلول الشهر الكريم، قررت الشركات المنتجة طرح أفيشات وبروموهات، للفت انتباه المتابعين، الذين كان لهم تعليقات عليها، ونرصدها خلال التقرير التالي.

ياسمين عبد العزيز متهمة بالسرقة!

جدل كبير أثير حول أفيش مسلسل الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي تخوض به دراما رمضان المقبل ويحمل اسم "هربانة منها"، إذ اتهم كثيرون الفنانة بسرقته من أفيش فيلم split، الذي قام ببطولته جيمس ماكافوي، وتم طرحه في دور العرض في يناير الماضي، ما وضع صناع الفيلم في مأزق خاصة بعدما تم تداول الأفيش الأصلي للفيلم.

جرأة هيفاء وهبي

بمجرد أن تم الإعلان عن البرومو الدعائي الأول لمسلسل الفنانة هيفاء وهبي، "الحرباية"، تعرض للكثير من الانتقادات بسبب احتواءه على مشهد جرئ، رجح البعض أنه مشهد اغتصاب ضمن أحداث المسلسل، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور، خاصة أن المسلسل سيتم عرضه في شهر رمضان الكريم.

نيللي كريم تبعتد عن النكد!

على الرغم من اعتياد جمهور نيللي كريم على تقديمها أدوار النكد والتراجيديا، خاصة الفترة الأخيرة من خلال سلسلة أعمال متتالية قدمتها، كان من بينها "سجن النسا، تحت السيطرة، وسقوط حر"، إلا أن الجمهور تفاجئ هذا العام ببعض الصور التي انتشرت لها من مسلسلها "لأعلي سعر"، وهي ترتدي ملابس "البالية"، فتوقعوا أنها سوف تتخلى عن التراجيديا هذا العام.

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زينة بملابس البالية في "لأعلي سعر"

لم يتفاجئ الجمهور بنيللي كريم فقط، في مسلسل "لأعلي سعر"، لكن تفاجئ أيضًا بمشاركة الفنانة زينة، خاصة بعد نشر صورة لها وهي ترتدي ملابس الباليه، وأبدى الجمهور إعجابه بملابس الباليه التي ارتدتها وجعلتها تبدو في سن أصغر، بينما انتقدها آخرين وقالوا إنها بالرغم من خسارة وزنها إلا أن جسم راقصي البالبة أنحف من ذلك.

"ريّح المدام".. ألفاظ جريئة وإيحاءات خارجة

لم يسلم مسلسل "ريّح المدام"، من الانتقادات، إذ احتوى الإعلان الخاص به على لقطات كوميدية، بالإضافة إلى بعض الألفاظ الجريئة والإيحاءات الخارجة إلى حد ما، الأمر الذي لفت انتباه الكثيرين.



يسرا لأول مرة بـ"الحجاب"

فاجئت الفنانة الكبيرة يسرا جمهورها بعد عرض برومو مسلسلها "الحساب يجمع"، بظهورها لأول مرة في خلال أعمالها بالحجاب، ما أثار دهشة جمهورها الذي أثار فضولهم البرومو التشويقي للمسلسل.