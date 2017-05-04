شاهد بالفيديو .. «كباريه» داخل جامعة المنوفية بمدينة السادات ووصلة رقص على أغاني شعبية

شيماء مصطفى

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مقطع فيديو، لوصله رقص عدد من الفتيات داخل الحرم الجامعي بجامعة المنوفية، كما أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سخريتهم واستيائهم الشديد من القيام بهذا الفعل داخل حرم الجامعة.

ويظهر خلال مقطع الفيديو رقص فتيات يرتدوا يرتدين جلبابا ضيقا ويرقصوا على أغاني شعبية بصحبة حصان في حفلة بالجامعة تم إقامتها خلال الاحتفال تخرج طلاب إحدى الفرق بكلية التجارة بجامعة المنوفية في مدينة السادات.

ولهذا سخر مواقع التواصل الاجتماعي من الفيديو حيث علق أحدهم قائلا “هي دي جامعة مش ممكن” وأخر كتب قائلا “هو التعليم باظ من شوية”، وكتب العديد “حسبنا الله ونعم الوكيل في التعليم”، كما تسائل البعض هل الفتيات التي يرقصوا في الفيديو طالبات في الجامعة أم لا؟

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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