«بروتوتيب».. أداة نيسان لمنعك من استخدام الهاتف أثناء القيادة

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ابتكرت شركة "نيسان" اليابانية، وسيلة تقنية جديدة للحيلولة دون استخدام الهواتف الذكية للدردشة أو التحدث أثناء قيادة السيارات.

ووفقًا لموقع "بوكيت لينت"، فإن الشركة اليابانية استطاعت إيجاد حل تقني للمشكلات الخطيرة التي قد تنتج عن استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة، عن طريق تخصيص صندوق لوضع الهاتف الذكي يمنعه من التقاط الإشارات اللاسلكية.

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ويعمل الصندوق "بروتوتيب" على خلق حاجز فاصل بين الهواتف الذكية والإشارات المنتشرة في الأجواء، وهو الأمر الذي يمنع المستخدم من إجراء أي محادثات تليفونية أو دردشة.

وتعكف العديد من الشركات العالمية المنتجة للسيارات على إيجاد حلول تقنية للمشكلات التي تعرض حياة السائقين وركاب السيارات للموت أو الإصابات أثناء القيادة.