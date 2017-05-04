على غرار «ليون».. سيات تستعد لطرح «أتيكا كوبرا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعكف شركة "سيات" الإسبانية، التابعة لكيان "فولكس فاجن" الألمانية، على وضع اللمسات الأخيرة قبل طرح النسخة الأقوى من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الجديدة "أتيكا"، والتي كشفت عنها منذ عدة أشهر.

وبحسب مجلة "أوتو كار" البريطانية، المتخصصة في السيارات، فإن "سيات" أخضعت النسخة "كوبرا" من سيارتها الـ"SUV" الأولى "أتيكا" لاختبارات القيادة، تمهيدًا لطرح النسخة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

شاهد أيضا

ومن المتوقع أن تتمتع السيارة بمحرك 2000 CC يعمل بوقود البنزين ويضخ قوة حصانية مقدارها 300 تقريبًا، وهي نفس النسخة التي استخدمتها الشركة الإسبانية في تشغيل النسخة "كوبرا" من سيارتها "ليون".