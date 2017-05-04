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بعد كشفها عن «ستينجر».. «كيا» توقف إصدار السيارات الخارقة حتى 2020

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بعد كشفها عن «ستينجر».. «كيا» توقف إصدار السيارات الخارقة حتى 2020 بعد كشفها عن «ستينجر».. «كيا» توقف إصدار السيارات الخارقة حتى 2020

التحرير

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أكدت شركة "كيا" الكورية العملاقة، أنها لن تصدر أي سيارة رياضية خارقة، على غرار "ستينجر" خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبحسب مجلة "درايف"، فإن الشركة الكورية أكدت صعوبة إنتاج أي سيارة خارقة في الوقت الحالي، خاصة بعد أن شهد العام الجاري الكشف عن سيارتها الجديدة "ستينجر" بمواصفات غير عادية قياسًا بالإصدارات الأخرى.

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وأشارت الشركة الكورية إلى أنها لن تكشف عن أي سيارة رياضية خارقة إلا بحلول عام 2020، والذي من المتوقع أن يشهد طفرة في نسق الإنتاج الخاص بـ"كيا" وشقيقتها "هيونداي" على مستوى الأداء الفني للسيارات.

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التحرير

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