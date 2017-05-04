«قبل ما تنزل السوق».. تعرف على أسعار السيارات الشعبية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استطاعت السيارات المستعملة أن تستعيد مكانتها بقوة خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الإصدارات الجديدة، ما أدى إلى إحجام الجمهور عن الشراء، حيث لم تعد أسعار السيارات الشعبية، التي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة، مثل هيونداي فيرنا، رينو لوجان، شيفروليه لانوس وغيرها، في متناول الطبقة المتوسطة.

وفي هذا التقرير، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة في مصر للراغبين، قبل أيام من نشاط سوق السيارات الرسمية يومي الجمعة والأحد.

كيا سول

تعرض السيارة الكورية ذات التاريخ القصير، بأسعار تتصاعد مع موديلاتها من 270 ألف جنيه إلى 380 ألف جنيه، وذلك للإصدارات الثلاثة الأخيرة من 2015 وحتى 2017.

سيات توليدو

تعرض موديلاتها من 2001 وحتى 2017 بأسعار تتصاعد تدريجيًا من 100 ألف جنيه، وحتى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للحالة التي عليها السيارة.

سوزوكي سويفت

تحظى بشعبية واسعة وتمتلك تاريخا طويلا في السوق المصري، واستطاعت المحافظة على مكانتها السوقية على مدار سنوات طويلة، وإحداث بعض التغيرات والتعديلات، ساعدت في بقائها بمكانتها السوقية، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 1990 وحتى 2015 بأسعار تتصاعد تدريجيا من 30 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، أما "سويفت ديزاير" فهي النسخة المتطورة من السيارة اليابانية وتعرض موديلاتها بأسعار لا تتجاوز 215 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا

شاهد أيضا

تتراوح أسعارها الأوتوماتيك للموديلات من 2010 إلى 2016 بين 110 آلاف إلى 165 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار إصداراتها المانيوال من 100 ألف جنيه إلى 155 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا

حافظت على نجاحها بالسوق المصرية بشكل أساسي حتى بعد إصدار الشكل الجديد، وتعرض موديلاتها من 2010 وحتى 2016 بأسعار من 100 ألف إلى 210 آلاف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر

تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصرية، وهي واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة، وتتراوح أسعار موديلاتها من 2010 إلى 2015 في الفئة السعرية من 150 ألفًا إلى 300 ألف جنيه.

نيسان صني

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية بالوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد والذي ظهر في 2014 الحصول على شريحة كبيرة من السوق، ويتراوح سعرها من 100 إلى 180 ألف جنيه للموديلات من 2010 وحتى 2016.